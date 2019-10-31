İki başkan ilçeleri için neler yapabileceklerini konuştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ağırladı. Başkan Çelik, farklı partilerden seçilen belediye başkanları olarak nihai amaçlarının vatandaşa hizmet olduğuna değinerek, daha iyi hizmet edebilmek için de tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunarak, kurumlararası işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Dutlulu, “Sağ olsun belediye başkanımızla çok güzel ilişkilerimiz vardı. Ben de kendilerini ziyaret etmek istedim. Hem insani ilişkiler açısından hem de belediyelerimiz açısından ortak yapacağımız projeler hakkında görüşmeler yapmak için geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Dutlulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Farklı partilerden seçilmiş olabiliriz ama hepimiz cennet vatanımızın güzel şehirlerine hizmet etmekle mükellefiz. O yüzden de bir araya gelerek, diyalog kurarak, daha güzel nasıl hizmet edebiliriz diye bir ortak akıl arayışı içinde olmak inanıyorum ki hem en doğrusudur hem de vatandaşlarımızın takdir edeceği bir durumdur. Bu noktada da biz elimizden geldiğince paylaşabileceğimiz bilgi, tecrübe ne varsa her türlü imkanımızı seferber ederiz. Aynı şekilde de başkanımızdan ve kurumsal olarak Akhisar Belediyemizden de istifade etmekten de mutluluk duyarız.” şeklinde konuştu.

MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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