Manisa FK kupada da farklı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle profesyonel liglerde en çok kazanma, 28 puanla en çok puan toplama ve 32 golle en skorer takım olma rekorları kırarak liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da farkını gösteriyor.

Kupada daha önce Elaziz Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen Manisa ekibi, 4'üncü tur mücadelesinde de deplasmanda Payasspor'u 2 kez mağlup duruma düşmesine rağmen son 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Adını 5'inci tura yazdıran Manisa FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devlerin yer aldığı son 32 takım arasına kaldı. 5'inci turda maçlar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu sezon kupa dahil 12 resmi maçta 11 galibiyet alıp hiç yenilmeyen Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin, Payasspor maçının başında iyi konsantre olamadıklarını, son dakikalarda kalitelerini gösterip kupada yollarına devam ettiklerini söyledi.





MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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