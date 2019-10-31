Akhisarspor'un golcüsü sustu

- TFF 1'inci Lig'de son 2 deplasman maçını kaybederek liderlikten olan Akhisarspor'da, sezon başında kadro dışı kaldıktan sonra takıma müthiş bir dönüş yapan Cikalleshi gol orucuna girdi. Hazırlık ve kamp dönemi ile sezonun ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, 4'üncü haftada döndüğü takımda yıldızlaştı. Cikalleshi, takıma döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol atarken Akhisarspor bu periyodu puan kayıpsız 9 puanla geçip liderliğe yükseldi.

Son haftalarda ise hem Cikalleshi hem de Akhisarspor düşüşe geçti. Son 3 maçın 2'sini kaybederek zirveden inen yeşil-siyahlılarda Cikalleshi bu karşılaşmalarda gol atamadı. Akhisar'da Bosna Hersekli forvet Hadzic ise geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında gol atarak ilk kez siftah yaptı. Cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına yeni bir çıkış yakalama hedefiyle hazırlanan Akhisarspor'da karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir 10 TL olarak belirlendi.



MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.