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Alaşehir'de Trabzon hurması kurusuna talep ikiye katlandı

DHA

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Trabzon hurması ya da daha eski bilinen adı ile cennet hurmasına iç piyasada talep 2 kat artınca üreticiler talebe yetişebilmek için kurutma serası kurmaya başladı. Alaşehir'de ilk kurutma serasını kuran üretici Hüseyin Yılmaz, kuru incire alternatif olan Trabzon hurmasının kurutma sezonunun yeni başlaması nedeniyle ihracat bağlantısının yapılmadığı söyledi.

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Trabzon hurması ya da daha eski bilinen adı ile cennet hurmasına iç piyasada talep 2 kat artınca üreticiler talebe yetişebilmek için kurutma serası kurmaya başladı. Alaşehir'de ilk kurutma serasını kuran üretici Hüseyin Yılmaz, kuru incire alternatif olan Trabzon hurmasının kurutma sezonunun yeni başlaması nedeniyle ihracat bağlantısının yapılmadığı söyledi.
Manisa'da çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en fazla üretildiği ilçe olan Alaşehir'de üreticiler, alternatif ürünlere yöneliyor. Akdeniz hurması ve cennet hurması adıyla da bilinen Trabzon hurmasını yetiştiren üreticiler, bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde yetiştirdikleri ürünlere olan talebin arttığını açıkladı. Alaşehir'de toplam 5 bin dönüm alanda yıllık ortalama 20 bin ton Trabzon hurması yetiştiriliyor. Bunun ortalama 7 bin tonunu ise 500 dönümlük alanda Trabzon hurması yetiştiren kırsal Kavaklıdere Mahallesi karşılıyor. Kavaklıdere Mahallesi'ni Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahalleleri takip ediyor. Alaşehir'de üretilen Trabzon hurmasının yüzde 75'i kurutulurken, kalanı yaş olarak piyasaya sunuluyor. Bu yıl geçmiş yıllara oranla yüzde 2025 civarında rekolte yüksekliği beklenen Trabzon hurmasında kalitenin de çok iyi olması üreticinin yüzünü güldürüyor.
Alaşehirli üreticiler, 4 yıl önce Trabzon hurmasında umduklarını bulamayınca, ellerinde kalan ürünlerini kurutarak da satmaya başladı. Kurusu Türk kahvesinin yanında ikram edilmeye başlanan Trabzon hurmasına ilgi, iç piyasada her geçen gün artarken, dış piyasadan da taleplerin artmaya başladığı bildirildi. Yaş olup olmaması ve kalitesine göre kilosu 3 ile 3,5 TL arasında değişen fiyatlarla satılan Trabzon hurmasının kurusu ise 30 ile 40 TL arasında alıcı buluyor. Üretici mahsulünü yaş yerine daha çok kurutarak satmayı tercih ediyor. Rusya, Ukrayna ve Sırbistan gibi ülkelere ihraç edilen Trabzon hurması için kurutma sezonunun henüz yeni başlaması nedeniyle ihracat için yeni bağlantıların yapılmadığı belirtildi.
Geçen yıla göre talep iç piyasada 2 kat arttı. Eskiden evlerin terasları, balkonları ve bahçelerinde kurutulan Trabzon hurmaları için artık seralar kurulmaya başlandı. Trabzon hurması üreticisi ve pazarlamacısı Hüseyin Yılmaz, Kavaklıdere Mahallesi'nde kurduğu 200 metrekarelik serada ürünü, modern bir şekilde kurutmaya başlayarak, yöre üreticisine öncülük etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Kavaklıdere Mahallesi'ni ziyaret edip, dalından Trabzon hurması hasadı yaptı. Üretici Hüseyin Yılmaz'ın serasını gezip bu ürünün kurutulmasını yerinde gördü ve bilgi aldı. Alaşehirli üreticiyi sera tipi kurutma ile tanıştıran Hüseyin Yılmaz, "Trabzon hurmasını serada kurutmaya başlayarak daha sağlıklı ve kaliteli ürün almayı hedefledim. Böylelikle ürünü doğrudan gelen güneş ışınları ve tozdan korumuş oldum. Trabzon hurmasını kurutmak, hava şartlarına göre 20 ile 45 gün sürüyor" dedi.
'PAZAR SIKINTISI YAŞIYORUZ'
Trabzon hurmasının gıda sektöründe tanınmaması nedeniyle satışında ve pazar bulmakta sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Devlet büyüklerimizden meyvemizin tanımlanmasını istiyoruz. Meyvemiz tanındığında pazar sorunumuz, büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Biz de kendi çapımızda Türk ekonomisine bir katma değer sağlamak için çalışıyoruz. İlgili kurumlardan ve devletimizden destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızın bu meyveye karşı çok büyük bir ilgisi var. Tüketmek için uygun bir meyve. Üreticilerimiz de meyvenin üretilmesi için büyük gayret harcıyor. Devlet desteği olduğu zaman üretim ve kalitenin daha da artacağını inanıyoruz. Sultaniye üzüme alternatif bir ürün olan Trabzon hurması bölgemizde yeni bir sektör oluşturdu. Özellikle kadınlar bu alanda daha fazla iş bulabiliyor. Bir kişi günde ortalama 500 -600 kilo Trabzon hurması toplarken, 150 kilogram hurma soyabiliyor. Trabzon hurması toplama ve soyma işlerinde kadınların günlük yevmiyesi 70 TL, erkeklerin ise 100 TL."
'BOL SU İSTEYEN ZAHMETLİ BİR MEYVE'
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, Trabzon hurmasının bol su isteyen, bakımı çok zahmetli bir meyve olduğunun altını çizip, "Meyvelerin daha iri olması için bol su verilmesi gerekiyor. Yılda 23 kez ilaçlama ile ürün elde edilebilir. En büyük tehlikesi Akdeniz sineğidir. Bu sene çok şükür yok. Ürün kaliteli ve rekolte iyi. Bu ürün hem iç piyasada hem de ihracatta kullanıyor. Bildiğiniz gibi bağırsaklarımız artık ikinci beyin olarak algılanıyor. Bu lifli gıda bağırsaklara çok faydalı bir ürün. Trabzon hurmasını Rusya'ya ihraç ediyoruz, ayrıca iç piyasada yaş ve kuru olarak tüketiliyor. Ürünler önce tarladan toplanıyor, sonra soyulduktan sonra iplere bağlanıp seriliyor. 5 ile 7 kilogram yaş Trabzon hurmasından 1 kilogram kuru meyve elde ediyoruz. Bu ürün  artık Türkiye'nin literatürüne geçti" dedi.

MANİSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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