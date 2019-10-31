Vali Deniz “5. Geleneksel Gördes Okuyor” yarışmalarının açılışına katıldı

Bir dizi ziyaret için Gördes’e giden Vali Ahmet Deniz, Kaymakamlık binasını ziyaret ederek, Kaymakamlığın düzenlediği, bu yıl 5.si gerçekleştirilecek “Gördes Okuyor” kitap okuma yarışması farkındalık kortejine katıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Kaymakamlığı tarafından "Gördes Okuyor" projesi kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Kitap okumanın önemi ile ilgili pankartlar taşıyan öğrenciler, yine kitap okumanın önemi ile ilgili sloganlar attı. Kortej eşliğinde Hükümet Konağı bahçesine gelen heyet öğrencilerle kısa bir süre sohbet edip kitap okudu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi.

Vali Ahmet Deniz ve beraberindekiler daha sonra “5. Geleneksel Gördes Okuyor” Kitap Okuma Yarışmasının, Gördes Belediyesi Kültür Sarayı’nda yapılan açılış törenine katıldı.

Etkinlik Gördes Tarihini Okuyor isimli sinevizyon gösterimi ile başladı. Etkinliğin açış konuşmasını yapan Kaymakam Bekir Abacı, düzenlenen yarışma ile çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını, bununla birlikte bilgili, doğru ve yanlışı ayırt edebilen, zamanını kütüphane gibi steril ve nezih ortamlarda geçiren bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yarışmaya 4 yılda 15 bin öğrenci ve 207 yetişkinin katıldığını ifade eden Kaymakam Abacı, yarışmanın ilköğretim, lise, üniversite ve yetişkin olmak üzere 4 kategoride yapıldığını ve toplamda 47 kitabın yarışma kapsamında okunacağı bilgisini verdi.

Okumanın özgürlüğe kanat çırpmak olduğunu belirten Vali Deniz büyük bir imparatorluk kurulduğunu, Ali Kuşçu, Cezeri ve bir çok bilim adamının bunda payının olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyetinin bir cihan devletinden sonra yokluklar içinde kurulduğunu belirten Vali Deniz “Bugün geldiğimiz nokta asla ve asla küçümsenemez. Bugün bu coğrafyadaki en önemli ülkeyiz. Dünyanın en büyük 16. büyük ekonomisine sahibiz. Daha çok gelişime ihtiyaç var. Bu da bilgi ile mümkün. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ihtiyacının yüzde 70’nin tamamen yerli olarak üretiliyor. Bu sebeple Barış Pınarı Harekatı yakın zamanda başarı ile gerçekleştirildi. Bir ve beraber olduğumuzda bu milletin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kendimize güvenmeliyiz. Daha çok okuyup kendimizi geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Manisa genelinde kütüphanelere 200 bin kitap dağıtacaklarını belirten Vali deniz “Manisa tarihi ile sanayisi ile tarımı ile çok iyi bir noktada. Bunu eğitim ve kültür ile de taçlandıracağız. Eğitimi ve bilgiyi önemsiyoruz” dedi.

Öğrencilerden Ayşe İrem ve Kobaklar mahallesi sakinlerinden Senem Yanal’ın kitap okuma ile ilgili düşünlerini paylaştığı konuşmaların ardından, kitap okuma yarışmasında okunacak kitapların tanıtımı öğrencilerin kısa piyes gösterileri eşliğinde yapıldı. Milli Mücadele kahramanlarından Makbule Hanım, Halil Efe ve Kara Fatma ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan sunum salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

5. Gördes Okuyor Kitap Okuma Yarışması için düzenlenen afiş yarışmasına kız öğrenciler damga vurdu. Ödül töreninde Manisa Valisi Ahmet deniz kızlarla gurur duyduğunu, bu başarının örnek olması gerektiğini söyledi.

Programa Vali Ahmet Deniz, Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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