Salihlili sporcu Muay Thai’de Türkiye şampiyonu

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Nevşehir’de gerçekleştirilen Veteranlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Salihlili sporcu Onur Güler, genç veteranlar ağır siklette Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun ilk kez düzenlediği Veteranlar Türkiye Şampiyonası 40 ilden 130 sporcunun katılımı ile Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapıldı. Nefesleri kesen müsabakalara sahne olan şampiyonada Manisa’yı temsilen katılan Salihlili sporcu Onur Güler, genç veteranlar +95 kilogram ağır siklette Türkiye şampiyonu oldu.

Demir yumruk lakaplı Onur Güler, milli takım formasıyla Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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