Manisa'da pedallar kardeşlik için çevrilecek

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Yunusemre Belediyesi, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 1 Kasım Cuma günü pedallar kardeşliğe çevrilecek.

Yunusemre Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Spor İşleri Müdürlüğü, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında mülteci çocuklar ve bisikletseverlerin katılacağı bisiklet sürme etkinliği düzenlenecek. 1 Kasım Cuma günü saat 14.00’te başlayacak etkinlik, Yunusemre Belediyesi bahçesinden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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