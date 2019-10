Manisa Büyükşehir Belediyesi gençleri kan bağışı yaptı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi personelleri, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla MABEM öğrencileri ile birlikte kan bağışında bulundu.

Her yaştan vatandaşın kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için il genelinde hayata geçirilen gençlik merkezlerinde sosyal sorumluluk projelerine de önem veriliyor. Bu kapsamda merkez Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi personelleri, MABEM öğrencileri ve MASMEK kursiyerleri, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle kan bağışı etkinliği düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan’ın da katıldığı ve kan bağışında bulunduğu etkinlikte, Kızılay’ın hayat kurtaran ve muhtacın yanında bir kuruluş olduğuna vurgu yapıldı.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Manisalının ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat oluşturmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen gençlik merkezlerinde yalnızca dört duvar arasında eğitimle sınırlı kalmadıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sosyal sorumluluk projeleriyle de her zaman farkındalık oluşturduklarını söyledi. Kızılay Haftası’nı da kutlayan Özcan, tüm Manisalıları kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya davet etti.

MANİSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.