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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MTSO, ekonomiden umutlu

İHA

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı ayın son günü gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Cari açığın azaltılması hedefleri bize ihracat ve üretime dönük ekonomi politikaları geliştirileceğini gösteriyor" dedi.

MTSO, ekonomiden umutlu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı ayın son günü gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Cari açığın azaltılması hedefleri bize ihracat ve üretime dönük ekonomi politikaları geliştirileceğini gösteriyor” dedi.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek’in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı.

“Ekonomik olarak daha iyi bir noktaya geleceğiz”
Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Geçtiğimiz ay küresel piyasaların gündeminde, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmeler, AB ve İngiltere arasında varılan yeni Brexit anlaşması, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları yer alırken, iktisadi faaliyetteki ivme kaybının küresel piyasaları olumsuz etkilediği gerekçesiyle, uluslararası para fonu IMF, Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, 2019 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,0 düzeyine, 2020 yılı beklentisini ise yüzde 3,4’e çekmiştir. Yurtiçi piyasalarda ise hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla 9 ekim 2019 tarihinde Suriye sınırı üzerinde başlatılan ‘Barış Pınarı’ sınır ötesi harekatı ile artan jeopolitik endişeler, akabinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklamaları, sonrasında ABD ile Türkiye’nin operasyona ara verilmesi ve yaptırımların askıya alınması üzerinde mutabakata varması, ardından Rusya ile yapılan görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanması, öte yandan, Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ekonomi programı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirmiş olduğu para politikası kurulu toplantısında, yıllık enflasyonun eylül ayında ilk kez tek haneye düşerek, yüzde 9,26’ya gerilemesinin desteğiyle politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmesi etkili olmuştur. Ekonomik olarak 2019 yılı başında yaşadığımız sıkıntılar 2019 yılının son çeyreğinde nispeten daha iyi bir noktaya gelmiştir. Piyasalarda ki bu iyi gidişin artarak devam etmesini ümit ediyorum. İnşallah ekonomik olarak daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.

“İhracat ve üretime dönük ekonomi politikalar geliştirilmeli”
Yeni ekonomik programdan da bahseden Başkan Yılmaz, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, 20202022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Yeni Ekonomi Programı hedefleri çerçevesinde, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi, belirsizlik kaynaklı risk primlerinin düşürülmesi, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliğinin yükseltilmesi, uzun vadeli Türk Lirası finansman kaynaklarının geliştirilmesi gibi tedbirler ortaya konuldu. Enflasyonun ise 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılı sonu itibarıyla da yüzde 4,9'a düşmesi beklenmekte. Yeni Ekonomik Program’da belirtildiği gibi hem iç talebin artması hem de büyüme hedefinin yakalanmasının yanı sıra cari açığın azaltılması hedefleri bize ihracat ve üretime dönük ekonomi politikaları geliştirileceğini gösteriyor. Bunlarla birlikte, kredi kanallarının da açılmasıyla yatırım ortamının tekrar canlanacağını düşünüyorum. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektörlerin desteklenmesi, finansal sektörün rahatlatılarak şirketlerin büyümelerinin önünün açılması, katma değerli üretim ve nitelikli istihdamın artırılması gibi adımlar hayata geçirilirse ülkemizin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu uluslararası doğrudan yatırım akışının da artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MANİSA

01 Kasım 2019 Cuma

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