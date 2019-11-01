Salihli Kapancıspor’da Nurullah Akyıldız dönemi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sezona Raşit Tok ile başlayan Manisa 1. Amatör Lig E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, Teknik Direktör Nurullah Akyıldız ile anlaştı.

Salihli ekiplerinin yer aldığı E Grubunda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puanla lider Emirspor’un ardından 2. sırada yer alan Kapancıspor Totti lakaplı Nurullah Akyıldız ile yoluna devam etme kararı aldı.

Salihli Kocaçeşmespor’u 2014/15 sezonunda Süper Amatör Küme’ye 2015/16 sezonunda da Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkarma başarısı gösteren Akyıldız, Kapancıspor’da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Öte yandan Kapancıspor lige Teknik Direktör Raşit Tok ile başlarken, Nurullah Akyıldız ise Keli Zaferspor ile sezona başlamıştı.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.