Kursiyerlere mantar serasında eğitim

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 70 kursiyer, seracılık kursu kapsamında mantar üretimini uygulamalı olarak öğreniyor.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan seracılık kursunda 70 kursiyer, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim alıyor. Alaşehirli üretici Melek Kızıltepe'ye ait mantar serasında kursiyerlere, Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve Kızıltepe ürünün yetiştirilmesi, bakımı ve toplanmasını öğretiyor.

Melek Kızıltepe, Genç Çiftçi Projesi'yle 4 yıl önce bölgedeki tek mantar serasını kurduğunu belirterek, "100 metrekare serada 1 dönemde 33.5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda 3 dönem üretim yapabiliyorum" dedi.

Kursiyerlerden Elif Çetinkaya da "İlk kez böyle bir sera görüyorum. Serayı görünce seracılık yapabileceğimi düşündüm. Arkadaşımıza devlet destek sağlanmış. Bize de destek verirlerse, üretim yapabiliriz" diye konuştu.

Kaymakam Abdullah Uçgun ise kadının üretimdeki yerinin önemine değinerek, "Nedense bizim insanımız 'erkekler çalışsın' diyor. Kadınların evde oturup çocuğa bakmasını istiyor. Çalışmanın erkek işi olduğu gibi yanlış bir anlayış var. Toplumumuzun yarısı kadın. Doğal olarak bizim gibi ülkelerin, hele hele gelişmekte olan ülkelerin nüfusun yarısını üretimin dışında bırakmak gibi bir lüksü olamaz. Çok gelişmek için daha çok üretmeliyiz. Üretmek için kadınlar da üretime katılmalı. Doğal olarak erkekler de ev işlerine yardım etmelidir" dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Güneş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç de eğitim çalışmasını izledi.



MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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