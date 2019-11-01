MAFOD üyeleri derneğin ikinci yaşını pasta keserek kutladı

Fotoğraf sevdalıları tarafından kurulan Manisa Fotoğraf Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açtıkları Fotoğraf Kafe’de derneğin 2. yaş gününü pasta keserek kutladı.

Bundan iki yıl önce fotoğraf severler tarafından kurulan Manisa Fotoğraf Derneği, 2. yaşını kutladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen Fotoğraf Kafe’de bir araya gelen dernek üyeleri, yapılacak olan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki yıllık zaman zarfında birçok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Geçen zaman zarfında 10 fotoğraf projesi ve 65 fotoğraf buluşmasında 267 fotoğraf dostumuzla bir araya geldik. Vizörler şahidimiz; deklanşör seslerine mutluluk sesleri karıştırdık, tripodlarımız dost omuzlarda taşındı, lenslerimiz dost gözlerle gördü ve fotoğraf makinelerimiz dost ellerde yükseldi ve şimdi her geçen gün büyüyen MAFOD ailemizle hayata farklı bakıyoruz. Işığın İzinde 2. yıldönümümüzü kutladığımız, inançlı yüreklerle kurduğumuz Fotoğraf Kafe'nin varlığı; nice yürekleri aydınlatarak, Manisa'nın kültür ve sanat hayatına dinamizm katmasının mutluluğunu yaşıyoruz. MAFOD ailesi olarak enstantanelerimizde sanat, sevgi ve dostluk hakim. Bizi birbirimize bağlayan bu bağın daimi olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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