Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.

Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor ile evinde karşılaşacak. Maç, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde oynanacak. MaviBeyazlı takım, ligde 13 puan ile 3. sırada yer alırken, rakibi Bölmespor ise ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Salihli Belediyespor karşında aldı. Maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, taraftarları maça davet ederek hedefe ulaşma yolunda destek istedi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.