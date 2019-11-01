Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ilk maçına çıkıyor

Turgutlu Belediyesi tarihinde ilk kez bölgesel ligde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı ilk maçına cumartesi günü Albedo deplasmanında çıkacak.

Çoğunluğu Turgutlulu sporculardan oluşan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarihinde ilk kez mücadele edeceği bölgesel ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü deplasmanda Albedo Basketbol ile Bayrampaşa Spor Salonunda karşılacak olan Turgutlu Belediye Kadın Basketbol’un maçı saat 14.00’te başlayacak. Turgutlu Belediye Basketbol’un Albedo maçı kadrosunda: Kaptan Zeliha, Kübra, İrem, Seray, Gizem, Ezgi, Emine, Merve, Elif Nur, Nilay, Kamile Kübra, Melis ve Nazlı yer alıyor.

Maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirten Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk “Öncelikle bize bu fırsatı tanıdığı ve kadın basketbolu desteklediği için Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkür ederim. Ligin en sert takımlarından bir tanesiyle karşılaşacağız. İyi mücadele edip ilk maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” dedi.

Takıma başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Türkiye’nin her yerinden gelen canımızı çok acıtan kadına yönelik şiddet haberlerini hepimiz okuyoruz. Biz kadını hayatın her alanında destekleyeceğiz. Spor, sosyal, ekonomik her anlamda kadının hayatın içinde daha fazla rol alması için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu anlamda belediye tarihimizde ilk kez kadın basketbol takımı bölgesel ligde mücadele edecek ve takımımızın çoğunluğu Turgutlulu sporculardan oluşuyor. Takımımıza çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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