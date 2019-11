Şehzadeler’in hizmetleri Manisa turizminin lokomotifi oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğuna değinerek, “Manisa turizmden daha fazla istifade edebilmeli. Turizm bacasız bir sanayidir. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin bir kişi daha sayısının artması şehrin ekonomisinin canlanması, ticaretinin artması anlamına gelmektedir. İşte bu vizyon ile kurulduğumuz günden beri Şehzadeler Belediyesi olarak bu tür çalışmalara önem verdik.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi Kurşunlu Han’da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı gelecek nesillere öğreten ustalar ve açılan kurslarda eğitim alan kursiyerle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu da katıldı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile tarihi Kurşunlu Han’da açılan kurslar hakkında bilgi vererek etkinliğe katılan kursiyerlere ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti.



“Manisa turizmden daha fazla istifade edebilmeli”

Kurşunlu Han’da açılan kursların sadece bir kurs olarak düşünülmemesi gerektiğine değinen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Manisa’nın bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğuna, bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı yetiştiren bir şehir olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Bizim tarihimize sahip çıkmak, medeniyetimizi tanıtmak ve kültürümüzü yaşatmak gibi bir görevimiz var. Burayı bir turizm şehri haline getirmeliyiz. Manisa turizmden daha fazla istifade edebilmeli. Turizm bacasız bir sanayidir. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin bir kişi daha sayısının artması şehrin ekonomisinin canlanması, ticaretinin artması anlamına gelmektedir. İşte bu vizyon ile kurulduğumuz günden beri Şehzadeler Belediyesi olarak bu tür çalışmalara önem verdik.”



“Manisa’ya gelen her bir ziyaretçi mutlaka buraya gelmeli”

Şehzadeler Belediyesi’nin Manisa’nın tarih, kültür ve turizmine yönelik çalışma ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Biz seçildiğimizde şuan içinde bulunduğumuz Kurşunlu Han alçak, hain FETÖ terör örgütünün yuvasıydı. Buradan onları tahliye etmenin bir tek yolu vardı. Burayı restorasyon karşılığı kiralamak. 15 Temmuz’un çok öncesi biz burayı restorasyon karşılığı kiraladık, 6 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaparak ecdat yadigarı bu 5 asırlık eseri aslına uygun şekilde restore ettik. Bununla da yetinmedik. Dedik ki, ‘Biz buranın kapılarını halka açacağız. Biz sözde değil, samimiyetle sanatkarlarımızın, sanatçılarımızın yanındayız. Ve burayı da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için onlara tahsis edeceğiz.’ Bütün kamu kuruluşlarının kemerlerinin en ciddi sıktığı bir dönemde, tasarruf genelgelerinin üst üste geldiği bir dönemde yeni kurulan ve hala kiralık binalarda belediyecilik hizmeti veren Şehzadeler Belediyesi böylesi devasa bir eseri restore etmiş, ardından da burada gördüğünüz odaları el sanatları ustaları ve sanatkarlarına ücretsiz olarak tahsis etmiştir. Kira almıyoruz. Elektrik parası almıyoruz. Isıtma soğutmayı biz karşılıyoruz. Yeter ki unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız unutulmasın, yeni nesillerimiz gelip burada bu kurslardan istifade etsin diye. Sanatkarlarımızdan şunu istedik; Sadece göndereceğimiz kursiyerlere eğitim verin. Allah hepsinden razı olsun onlar da seve seve dediler. Daha önce kapıları kapalı ve içerisinde kirli tezgahların kurulduğu binada kapılan sonuna kadar halka açık ve burada nesillerimize medeniyetimizin değerli sanatkarlarınca sanatlar öğretilen kurslar yer alıyor. Arzumuz şu; Manisa’ya gelen her bir ziyaretçi mutlaka buraya gelmeli, bu tarihi yapıyı görmeli. Büyük medeniyetimizin eseri olan el sanatlarının yapıldığı atölyeleri gezmeli ve hediyelik eşyalarını da buradan alabilmeli. Burası canlanmalı ve her geçen gün daha da canlandığını görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesi’nin gerek Kurşunlu Han’da gerekse diğer hizmet binalarında düzenlediği kurslar ve bu kurslara katılan kursiyerler hakkında bilgi verdi. Katılımcılara hitap eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da tarihi mekanın ruhuna uygun bir şekilde kullanıldığını görmenin kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

