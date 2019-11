Manisa Büyükşehir Belediyesinde acil durum tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi her türlü duruma hazırlıklı olmak amacıyla yaptığı çalışmalarını tatbikatlar ile sürdürüyor. Yapılan tatbikatlar ile personel olası istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldıklarını neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini olası durumlara karşı gerçekleştirdiği tatbikatlar ile ortaya koyuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği’nin 13. maddesi kapsamında acil durum tatbikatı düzenledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle, Haşere ile Mücadele ve Mezarlıklar Dairesi Başkalığı merkez Gasilhane binalarında acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan senaryo gereği deprem ve acil durumlarda, çalışanların can güvenliklerini tehlikeye atmadan neler yapmaları ve nasıl hareket etmeleri gerektiği, acil durum ekipleri ile koordinasyonun hızlıca nasıl sağlanabileceği uygulamalı olarak personel tarafından canlandırıldı. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat sonrası Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, “Kanunen her yıl gerçekleştirmemiz gereken acil durum tatbikatları, acil durum ekiplerinin ve diğer çalışanların, afet benzeri acil durumlarda soğukkanlılığını koruyarak hayati hamleler yapması açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımıza tatbikat sırasında gösterdikleri özen için teşekkür ederim” dedi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.