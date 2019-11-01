Manisa'da dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu

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Manisa Valisi Ahmet Deniz öncülüğünde, kurum müdürleri ile basın mensuplarının karşı karşıya geldiği maçta dostluk kazandı. 77 berabere biten maçta renkli görüntüler oluştu.

Manisa’da kurum müdürleri ile yerel ve ulusal basın mensupları futbol maçında bir araya geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan çim sahada oynanan maçta kurum müdürlerinin kaptanlığını Manisa Valisi Ahmet Deniz yaparken, basın mensuplarının kaptanlığını ise Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan yaptı. İlk yarısı 40 basın mensuplarının galibiyeti ile tamamlanan maçın ikinci yarısında kurum müdürlerinin muhteşem geri dönüşü ile 77 berabere tamamlandı.

Maç sonrasında Vali Deniz, kurum müdürleri ve basın mensupları tatlı ikramı eşliğinde sohbet etti. Futbol etkinliği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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