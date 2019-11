Manisa futboluna yeni soluk

Manisa’da yeni kurulan 45 Manisa Yaşamspor Kulübünün başına deneyimli teknik direktör Rıdvan Türküler’in getirildiği açıklandı. Kulüple anlaşan Türküler, “Manisa futboluna her yönüyle renk katan bir takım olacağız” dedi.

Yunus Emre Şahin Başkanlığında kısa bir süre önce kurulan 45 Manisa Yaşamspor Kulübü deneyimli teknik direktör Rıdvan Türküler ile anlaştı. Deneyim hoca Türküler, “Yeni kurulan bir kulüp, yepyeni projelerle ileriye dönük çalışmalarla yeni bir başlangıç. Zaman, sabır, özveri ve aile ortamı içerisinde bir kulüp yapısıyla Yunus Emre Şahin başkanlığında yönetim kadrosuyla hedefleri olan bir yola 45 Manisa Yaşamspor’la çıkarak anlaşmış bulunmaktayız. Manisa futbol camiasına, Türk futboluna hayırlı olsun. Zaman her şeyin en güzel göstergesidir. İnşallah bu yolda hep birlikte Manisa futboluna her yönüyle renk katan bir takım olacağız.” dedi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.