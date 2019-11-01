Başkan yardımcısı çöpe atılan Atatürk tablosunu makamına astı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından çöpün kenarına bırakılan Atatürk tablosunu Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan alarak makam odasına astı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Name Sokak üzerinde bulunan çöp konteyneri yanına bırakılan Atatürk tablosu bir vatandaş tarafından farkedildi ve fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. Saat 20.30 gibi fotoğrafları sosyal medyada gören Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan vatandaşa ulaşarak tabloyu almak istediğini söyledi. Atatürk tablosuna ulaşan Ahmet Daşkan tabloyu alarak makam odasının duvarına astı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosuna yapılan bu ayıp kabul edilemez. Fotoğrafları görünce hemen tabloyu bulan vatandaşımıza ulaştım. Tabloyu alarak odama astım. Biz Cumhuriyet çocukları olarak Ata’mıza ve onun mirası olan Türkiye Cumhuriyetine her zaman sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Başkan yardımcımız Ahmet Daşkan’a bu anlamlı hareketi için teşekkür ediyorum. Bu ülkenin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlerin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu darp edenlerin ceza almadığı ortamda insanlar bu tarz hareketleri çok rahat yapar hale geldi. En büyük dileğimiz bu kişi ya da kişilerin en büyük cezaları almasıdır.” dedi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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