Pedallar kardeşliğe çevrildi

Yunusemre Belediyesi, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile yürütülen proje kapsamında bu kez pedallar kardeşlik için çevrildi.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile yürütülen proje kapsamında mülteci çocuklar ve bisikletseverlerin katıldığı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, mülteci çocuklar ve bisikletseverler katıldı.

Yunusemre Belediye Bahçesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar bisiklet süren katılımcılar, etkinliği düzenleyen kurumlara teşekkür etti. Projenin önemine atıfta bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzel bir projeye paydaş olmaktan mutluyuz. İlimizdeki sığınmacılarla, öğrencilerimizin dayanışmasını, sosyal entegrasyonlarını, ülkemizde bulundukları müddetçe faydalı ve uyumlu bir süreç yaşamalarını istiyoruz. Bu anlamda güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Projede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar da, “Mülteci çocuklarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğimizi düzenledik. Pedal çevirerek, spor yaparak her şeyin kardeşlik ile başlayacağını, spor yapıp pedal çevirdiğimizde kardeşliklerin daha çok pekişeceğine inanıyoruz. Türkiye’de yaşayan bu kardeşlerimize daha çok sahip çıkabilmek amacıyla bu etkinliği yaptık. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi de gençlerimizin spora yönlendirilmesi konusunda oldukça duyarlı. Bu projeye de katkısı büyük” dedi.

Iraklı sporcu Faris Fari ise etkinliğin spor ve kardeşlik anlamında çok güzel geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Mehmetçiğe asker selamı verildi

Etkinliğin sonunda sporcular, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek oldu.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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