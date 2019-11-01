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Merhum Ziya Elmalı judo turnuvasıyla anıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğiyle 1 Kasım 2019 Dünya Judo Saygı Günü münasebetiyle 'Ziya Elmalı, İller Arası Judo Turnuvası' düzenlendi. 20 ilden 350 sporcunun katıldığı turnuva görkemli kapanış töreni ile sona erdi.

Merhum Ziya Elmalı judo turnuvasıyla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğiyle 1 Kasım 2019 Dünya Judo Saygı Günü münasebetiyle 'Ziya Elmalı, İller Arası Judo Turnuvası' düzenlendi. 20 ilden 350 sporcunun katıldığı turnuva görkemli kapanış töreni ile sona erdi.
Haziran ayında ebediyete intikal eden merhum Ziya Elmalı anısına Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor girişimleri ile ‘Ziya Elmalı, İller Arası Judo Turnuvası’ düzenlendi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Balatlı, Ertan Korkmaz, Bora Çaylan, Özcan Nalbantlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ASKF Başkanı Erol Timur, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Judo Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, merhum Ziya Elmalı’nın ailesi ve yakınları ve 20 ilden 350 sporcu katıldı. Saat 10’dan itibaren başlayan judo müsabakalarında, judocular kıyasıya mücadele etti. Davetliler, alkışları ile sporculara destek verdi. Müsabakaların sona ermesinin ardından Merhum Ziya Elmalı’nın pilav hayrı gerçekleştirildi.

Federasyon başkanından teşekkür
‘Ziya Elmalı İller Arası Judo Turnuvası’nın kapanış töreni, bayrak geçişi ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, kapanış töreninde bir konuşma yaptı. Merhum Ziya Elmalı’yı anmak için büyük bir özveriyle hazırlanan judo turnuvası için emek verenlere teşekkür etti. Daha sonra Elmalı ailesi adına Orhan Haşim Elmalı bir konuşma yaptı ve duygularını aktardı.
Kapanış töreninde son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir konuşma yaptı. Başkan Ergün, “Dünya Judo Saygı Günü münasebetiyle Haziran ayında aramızdan ayrılan değerli kardeşimiz Ziya Elmalı anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kısa süre önce kaybettiğimiz merhum Ziya Elmalı'nın iyi bir yol arkadaşı ve dost olduğunu hatırlatarak, rahmetle andı. Başkan Ergün, "Milliyetçi Hareket Partisi eski İl Başkanlarımızdan, belediye meclisinde birlikte yol yürüdüğümüz, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun eski Başkanlarından bu değerli insanın böyle güzel bir organizasyonla ölümsüzleştirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Judo İl Temsilciliğimize teşekkür ediyorum. Dürüstlüğüyle iyi bir yol arkadaşı, güler yüzüyle güven veren bir insan, babacanlığıyla iyi bir aile babası ve samimiyetiyle değerli bir dosttu Ziya Elmalı. Onu hep böyle güzel sıfatlarıyla ve iyi anılarıyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Konuşmasının devamında sportif başarılardan bahseden Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabilmesi, onları zararlı alışkanlıklardan ve her türlü bağımlılıktan korumak adına önemli yatırımlar yaptık. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana gerek tesisleşme hamlelerimiz, gerekse altyapı yatırımlarımızla binlerce çocuğumuz ve gencimize spor yapma imkanı sunduk. Geride bıraktığımız yaklaşık 10 yıllık görev süremizde spora yaptığımız yatırımlarımız 81 milyon lirayı aştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde judo da dahil tam 13 branşta birbirinden başarılı sporcuları ülkemize kazandırdık. Bu sezon Galatasaray’a transfer olan Mert Şişmanlar evladımız bunlara yalnızca bir örnek. Basketbol takımımız Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor. U15 futbol takımımız bölge şampiyonu oldu. U14 futbol takımımız geçtiğimiz yıl 1350 takım arasında Türkiye şampiyonu oldu. Cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı’nın başarılarını hepiniz biliyorsunuz. Yine cimnastikte Mehmet Ercoş ve Emir Erışık, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği aldı. Okçulukta Caner Türkkan Avrupa Şampiyonu oldu. Atletizmde Ahmet Bayram’ın sayısız madalya ve şampiyonluğu var. U18 basketbol takımımız bölge şampiyonu oldu. Gülşen Delen, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda 1’nci oldu. Bu kardeşlerimiz hem Manisa Büyükşehir Belediyespor’a, hem de Manisa’ya gurur yaşatıyor. Hepsini bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Turnuvaya katılan takım ve sporculara teşekkür etti
Kökü Japonya’ya dayanan ve nezaket yolu anlamına gelen judo sporunu icra eden tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Ergün,“Manisa’mız bu güzel spor dalında hem ulusal, hem de uluslararası alanda adını sıkça duyuran şehirler arasında yer alıyor. Bu spor dalında şehrimizin adının duyulmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, antrenörlerimize ve sporcu kardeşlerime Manisa adına teşekkür ediyorum. Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde sizler cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacaksınız. Bu duygularla Ziya Elmalı İller Arası Judo Turnuvası’na katılan tüm sporcu kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bu anlamlı turnuvayı düzenleyen herkese konuşmamın başında da belirttiğim üzere, bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2011 yılından bu yana kutlanan Dünya Judo Gününüzü de kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Elmalı ailesi ve turnuva tertip komitesine plaket takdimleri yapıldı. Plaket töreni sonrası Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo sporcuları bir gösteri yaptı. Gösteri sonrası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesine sembolik olarak 2 adet defne ağacı dikildi ve tören programı noktalandı.

MANİSA

01 Kasım 2019 Cuma

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