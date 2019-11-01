Çöpe bırakılan Atatürk portresini makam odasına astı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöpün kenarına bırakılan Atatürk portresini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan alarak makam odasına astı.

Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Name Sokak üzerinde bulunan çöp konteyneri yanına bırakılan Atatürk portresini fark eden vatandaş, konuyu sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Konuyu sosyal medyada gören Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, hemen vatandaşla irtibata geçerek tabloyu almak istediğini söyledi. Atatürk tablosuna ulaşan Daşkan, tabloyu alarak makam odasının duvarına astı.

Başkan Yardımcısı Daşkan, “Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosuna yapılan bu ayıp kabul edilemez. Fotoğrafları görünce hemen tabloyu bulan vatandaşımıza ulaştım. Tabloyu alarak odama astım. Biz cumhuriyet çocukları olarak Ata’mıza ve onun mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Bu anlamlı hareketi için başkan yardımcısına teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise en büyük dileklerinin bu tür saygısızca davranışta bulunan kişilerin en büyük cezalara çarptırılması olduğunu söyledi.

MANİSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.