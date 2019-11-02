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Şehzadeler’in 2020 bütçesi 100 milyon TL

İHA

Şehzadeler Belediyesi Meclisi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda Şehzadeler Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 100 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Şehzadeler’in 2020 bütçesi 100 milyon TL

Şehzadeler Belediyesi Meclisi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Şehzadeler Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 100 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.
Şehzadeler Belediyesi Meclisi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. 17 maddenin görüşüldüğü Meclis’te açılış konuşması yapan Başkan Çelik, “Bu ay içinde; 4 Kasım Pazartesi günü Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’i anmayı ve anlamayı hedefleyen Mevlidi Nebi Haftası’nı kutlayacağız. 8 Kasım Cuma günü ise yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin kandilini kutluyorum. 10 Kasım Pazar günü ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı. Bize bu cennet vatanı bırakan başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bu vesile ile saygı, şükran, minnet ve rahmetle bir kez daha anıyorum. 24 Kasım’da bizlerin yetişmesinde büyük gayret ve emekleri olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlayacağız. Şimdiden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Manisa fayı araştırılıyor
Meclis üyelerine belediyenin eylül ayındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Bu yıl ilk kez sağlıklı ve doğal besin üretiminin önemine dikkat çekmek için Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledik. Şenlikte Şehzadeler Belediyesi’nin Hobi Bahçelerinde ürettiği ata tohumlarını vatandaşlarımıza dağıttık. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Atakan Delikan, 65 ülkeden 850 sporcunun katıldığı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda milli takım formasıyla dünya üçüncüsü olarak ülkemize ve Şehzadeler’e büyük sevinç yaşattı. Sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Manisa Fayı’nın geçmişteki deprem hareketliliğini belirlemek için, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa Valiliği YİKOB ve SANKO Enerji ile birlikte protokol imzalamıştık. Protokol kapsamında saha çalışmaları başladı. Manisa Fayı’nın geçmişte ürettiği depremler araştırılıyor. Böylelikle elde edeceğimiz veriler ışığında, ilçemizin gelecekteki yapılaşması ve kentleşmesini, fayın geçmiş hareketliliğini ve gelecekteki olası deprem riskini dikkate alarak şekillendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Performans Programı ve bütçe vize aldı
Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Şehzadeler Belediyesi’nin 2020 yılına ait Performans Programı ile belediyenin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Şehzadeler Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 100 milyon TL olarak belirlendi. Gündemdeki diğer maddeler de görüşülerek karara bağlanırken; Aralık ayı meclisinin 2 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’da yapılacağı ifade edildi.

MANİSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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