'Kadından saat tamircisi mi olur' diyenlere cevabını onararak verdi

- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Büşra Baba (24), 3 yıl önce 67 yaşında kalp krizinden ölen dedesi saat tamircisi Ali Gül'ün mesleğini sürdürüyor. Yanında daha önce 3,5 ay çıraklık yaptığı dedesinden kalan 10 metrekarelik dükkanda kol saati, duvar saatine kadar her türlü saatin tamirini yapan Büşra Baba, kendisini görünce, "Sen mi bakıyorsun?', 'Saat tamirini becerebiliyor musun?' diye soran müşterilerine cevabı, bozuk saatlerini tekrar çalıştırarak veriyor.

Saruhanlı'da ortaokul mezunu Büşra Baba, çocukluktan beri boş zamanlarında dükkanına uğradığı saat tamircisi dedesi Ali Gül'ün mesleğine ilgi duymaya başladı. Büşra Baba, 3 yıl önce de dedesinin yanında çırak olarak işe başladı. Ancak, 3,5 ay kadar çıraklık yapan Büşra Baba, dedesinin kalp krizinden yaşamını yitirmesiyle yıkıldı. Dedesinin ölümünden sonra, dayısının baba mesleğini yapmak istemeyip, boyacılık yapmayı sürdürdüğünü belirten Büşra Baba, "Bunu üzerine dükkanı ben işletmeye başladım. 10 metrekarelik dükkanda, duvar saati, kol saati, cep saatleri, eski tip saatler ve dijital saatlerin tamirini yapmaya başladım. İş başa düşünce de zaten çocukluğumdan beri aşina olduğum saat tamiri işini daha da ilerlettim" dedi.

Saat tamirinin yanı sıra saat, gözlük, tespih, bileklik, yüzük satışı da yaptığını belirten Büşra Baba, kısa sürede müşterilerinin kendisine alıştığını söyledi. Saatleri 25 ile 250, diğer ürünleri ise 10 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla sattığını anlatan Baba, "Dedemin yanında çırak olarak çalışmaya başladığımda, 'Yapamazsın', 'Kadından saat tamircisi mi olur?' diyenler oluyordu. Ancak, yılmadan bu işi öğrenmek için devam ettim. Dedemin ölümünden sonra işin başına geçince de benzer durumlarla karşılaştım. Beni ilk kez gören müşterilerimden bazıları şaşırıp, 'Sen mi bakıyorsun?', 'Saat tamirini becerebiliyor musun?' diye soruyor. Ben de onlara en güzel cevabı bozuk olan saatlerini tamir ederek veriyorum" diye konuştu.

Bozuk bir saati tamir edip, tekrar çalıştırdığında çok mutlu olduğunu belirten Büşra Baba, "Dedemin yanına gelip gittiğimde bir şeyler öğrendim. Dedeme çalışırken gizli gizli bakıyordum. Dedem 40 sene bu işi yaptı. İşinde çok iyiydi. Ben de onun gibi olmak istiyorum" diye konuştu.

Kendisinin Saruhanlı'nın tek kadın saat tamircisi olduğuna dikkat çeken Büşra Baba, lakabının 'Saatçi kız' olduğunu ifade etti.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden Mustafa Bekar (41), "Saatlerimiz bozulduğunda Büşra kızımıza getiriyoruz. Kendisi Saruhanlı'da tek kadın saat tamircisi. Kendisinden çok memnunuz. İşini iyi yapıyor" dedi.

Hasan Duman (23) da saat tamirciliğinin iyi bir meslek olduğunu belirterek, "Saruhanlı'da böyle bir kızımız yetiştiği için 'Helal olsun' diyorum" diye konuştu.

Hakan Güçbilekli (31) de, "Yok olmaya yüz tutan meslekler arasında olan saat tamirciliğini bu genç kızımız sürdürüyor. Saatlerimizi güvenle getirip, tamir ettiriyoruz. Maşallah, kızımın on parmağın on marifet var" şeklinde konuştu.



