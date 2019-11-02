BAL’da Manisa derbisi seyircisiz oynanacak

BAL 8. Grupta Salihli Belediyespor ve Manisa Sanayispor arasında, yarın Salihli Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta temsil eden ekiplerden Salihli Belediyespor ve Manisa Sanayispor, ligin 7. haftasında yarın Manisa derbisinde karşı karşıya gelecek. Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan ve saat 14.00’da başlayacak karşılaşmada Deniz Can Aydın, İsmail Çetin, Refik Erim hakem üçlüsü görev alırken, karşılaşma Salihli Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor ve Bölmespor’a yenilerek 3 haftadır galibiyete hasret kalan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Yeşilbeyazlı ekip, rakibini yenerek bu hasrete son vermek istiyor.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 7 puanla 9. sırada yer alırken, Manisa Sanayispor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

BAL 8. Grupta 7. hafta programı ise şöyle: Sökespor Ayvalıkgücü Belediyespor, Sandıklıspor Aliağa Futbol AŞ., Yunusemre Belediyespor Bölmespor, Bornova Yeşilovaspor Bolvadin Belediyespor, Gönen Belediyespor Bigadiç Belediyespor, Salihli Belediyespor Manisa Sanayispor, Bergama Belediyespor Aydın Yıldızspor.

Grupta tüm maçlar 3 Kasım Pazar Günü saat 14.00’da başlayacak.

MANİSA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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