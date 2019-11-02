Avukatlar ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ hakkında bilgilendi

Türkiye Barolar Birliği ve Manisa Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ele alındığı hizmetiçi eğitim seminerinde konuşan TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Seminer Sorumlusu Av. Atalay Aksay, “Şuan kişisel verisiyle sadece yaşayarak para kazanan tipler doğdu. Youtube’de paylaşımlar yaparak amcasına, dayısına hakaretler ederek 50 bin lira geliri olan insanlar yaşıyor.” dedi.

Manisa Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerinde TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Atalay Aksay, Av. Sercan Altunordu, Av. Mustafa Yolcu ve Yazılım Uzmanı Orhan Bilgin konuşmacı olarak yer aldı.

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili son yıllarda büyük tartışmaların söz konusu olduğunu ifade ede eden Arslan, “Özellikle şirketlerin, tüzel kişilerin birçok kişisel verileri elde ettiği ve depoladığı bir ortamda, bu bilgilerin nasıl korunacağı, nasıl kullanılacağı konusu önümüze hukuki sorun olarak da gelmekte. Tabi ki aynı zamanda bizim kendi müvekkillerimizin de davalar dolaysıyla ya da başka kurumların davalar dolaysıyla elde ettiğimiz bilgileri nasıl kullanabiliriz, nereye kadar bunlarla ilgili işlem yapabiliriz. Bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü bu geçen süreçte baktığımızda hem bizim baro yönetim kuruluna gelen şikayetler anlamında, hem de yazılı ve görsel basında, sosyal medyada izlediğimiz kadarıyla bunların birçoğu davalık oluyor. Sonuçta cezai işlemleriyle de karşı karşıya kalınabiliyor” dedi.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Seminer Sorumlusu Av. Atalay Aksay, kişisel verilerin korunması kanununda mutlaka avukatların olması gerektiğini dile getirdi. Bunun kanuna uyum süreci olduğunu ifade eden Aksay, bu konuyla ilgili olan her şirketin bu süreci bir avukat nezaretinde götürmek zorunda olduğunu vurguladı.

Tarihte ilk çağlarda kişisel verilerin duvarlara kazıldığını kaydeden Aksay, “Bu veriler kıymetliydi. Ama elden ele gezmiyordu. Anonimdi. Çok belirgin değildi. Sonra veri giderek belirgin olmaya başladı ama yine azdı. Az olduğu için kıymetliydi. Bugün hunharca kişisel verilerimizi elden ele dolaştıranlar var. Kişisel veri bu kadar değersiz hale geldiği için diğerleri için sizin verileriniz aslında değerli olduğunu hatırlatmak adına bir düzenlemeye gidildi. Eğer bakarsanız şuan kişisel verisiyle sadece yaşayarak para kazanan tipler doğdu. Youtube’de paylaşımlar yaparak amcasına, dayısına hakaretler ederek 50 bin lira geliri olan insanlar yaşıyor. Veri hunharca paylaşıldığı için buna bir otorite tarafından bir sınırlama ve bazı yayılmasıyla ilgili kriterler konması gerekiyordu. Bunları zaten Avrupa fark ettiği için 94 yılından beri bazı sınırlamalar getiriyordu” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından gerçekleşen seminerlerden de bahseden Aksay, 770 meslek içi eğitimin yapıldığını ve toplamda 84 bin 443 meslektaşa katılımın belgesinin verildiğini söyledi.

MANİSA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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