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(Özel) Vicdansızlığın böylesi Bedensel engelli kadının tekerlekli sandalyesini çaldılar Manisa'da ...

İHA

Manisa'da geçirdiği farklı rahatsızlıklar sonucu yürüme yetisini kaybederek yatağa mahkum kalan 3 çocuk annesi bir kadının, kendisine hayata bağlayan tekerlekli sandalyesi çalındı. Tekerlekli sandalyesinin çalınmasından sonra evde hapis hayatı yaşamaya başlayan bedensel engelli Nesihe Çelebi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

(Özel) Vicdansızlığın böylesi Bedensel engelli kadının tekerlekli sandalyesini çaldılar Manisa'da kendisini hayata bağlayan tekerlekli sandalyesinin çalınması sonucu evde hapis hayatı yaşamaya başlayan 3 çocuk annesi bedensel engelli kadın, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor

Manisa'da geçirdiği farklı rahatsızlıklar sonucu yürüme yetisini kaybederek yatağa mahkum kalan 3 çocuk annesi bir kadının, kendisine hayata bağlayan tekerlekli sandalyesi çalındı. Tekerlekli sandalyesinin çalınmasından sonra evde hapis hayatı yaşamaya başlayan bedensel engelli Nesihe Çelebi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 40 yaşındaki üç çocuk annesi Nesihe Çelebi’nin dramı yürekleri burktu. Henüz çocuk yaşta kızamık hastalığına yakalanan Çelebi, kızamık aşısı sonrası sol bacağı felç kaldı. Sağlığına kavuşmak için ailesi tarafından tedaviye götürülen Çelebi’nin yürüme umudu ablasının omzundan düşerek belinin de kırılmasıyla son buldu. Tek ayak ile yaşamını sürdüren Çelebi’nin, talihsizlik bir türlü yakasını bırakmadı. Çelebi, 16 yıl önce de sezaryenle yaptığı doğum sonrası sağ bacağının da yürüme yetisini kaybetti. 16 yıldır yatağa mahkum olan Çelebi’ye bir darbe de hırsızlardan geldi. Evinin bahçesinde bağlı bulunan tekerlekli sandalyesi çalınan Çelebi, evde hapis hayatı yaşamaya başladı. Üvey kızı ve komşularının yardımıyla hayata tutunan Çelebi, hayırseverlerden akülü araç istedi.
Geçirdiği tüm talihsizliklere rağmen hayatı sevdiğini belirten Çelebi, şöyle devam etti: “Küçükken kızamık geçirdim. İğne yaptılar. İğneden sonra felç geçirdim. Sonra ablam beni iğneye götürürken ablamın sırtından düştüm. Belim de kırılınca bir daha iyileşme imkanım olmadı. Şu an günlük ihtiyaçlarımı emekleyerek karşılıyorum. Kızım benim için okula gidemiyor. Okula giderse ben aç kalırım. 12 yaşındaki kızım tüm ihtiyaçlarımı görüyor. O yüzden kızımı yanımdan ayıramıyorum. Tekerlekli sandalyem bahçedeydi, sabah uyandığımda yoktu. Akülü bir araç istiyorum, giyecek ve gıda yardımı istiyorum. Bazen 34 ay kiramı veremiyorum. Ev sahipleri çıkarıyor. Aylarca ev arıyorum. Çıktığım evde birikmiş 34 adet ev kiram var. Ev sahipleri her gün geliyor. Ödeyecek maddi durumum yok. Hayatı sevmeseydim şuan hayatta olmazdım. Ben her şeye rağmen yine hayatı seviyorum. Ben de çıkıp gezmek ve topluma karışmak istiyorum. Kimse beni hor görmesin.”

MANİSA

03 Kasım 2019 Pazar

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