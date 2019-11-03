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Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin kantininde meydana gelen hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin kantininde meydana gelen hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde bulunan Cahit Gönlübol Lisesi'nde meydana geldi. Lise kantinini kendine hedef alan zanlılar, demir çubuk yardımıyla kantin camını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıslar, kameralara yakalanmamak için elindeki demir çubuk yardımıyla kameraların yönünü değiştirdi. Kantindeki çekmeceleri kurcalamaya başlayan 2 şüpheli, kantinin alarmı çalınca bir şey alamadan olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
2 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

MANİSA

03 Kasım 2019 Pazar

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