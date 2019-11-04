Salihli’nin Sultanları 5. sette kaybetti

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 5. hafta maçında grup lideri Sakarya Voleybola 5. sette 32 yenildi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli’nin Sultanları, Sakarya Voleybol ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk setini konuk takım 2025 kazandı. Taraftarlarının desteğiyle 2. ve 3. seti 2520 ve 2523 alan Yeşilbeyazlılar, 21 öne geçti. Sakarya Voleybol, 4. seti 1425 alınca maçta durum eşitlendi ve maç 5. sete uzadı. Uzatma setini 1517 alan konuk ekip Sakarya Voleybol sahadan 23 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salihli Belediyespor, aldığı bir puanla 6 puana yükselirken Sakarya Voleybol ise 14 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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