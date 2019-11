Alaşehir'de Kızılay Haftası kutlandı

Alaşehir Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü ile Alaşehir Kızılay Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri Şehit Feti Sekin Gençlik Merkezi’nde kutlandı.

Kızılayın anlatıldığı, şiirlerin okunduğu, sinevizyon gösterileri ve skeçlerin oynandığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaşehir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Şerafettin Güçlü, Kızılay çalışmaları ve anlamı hakkında bilgiler vererek, "En değerli varlık için, sağlık için her yerde her zaman kızılayı görebiliyoruz." dedi.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı ise, "İnsanca yaşamak, dil, din, ırk ayırt etmeden tüm dünya çapında yardımları ulaştırabilen kuruluştur Kızılay. Savaşta, afette, depremde her zaman elini uzatır Kızılay. Dost demeden, düşman demeden, yaz demeden, kış demeden, doğru yanlış demeden yardım elini uzatır Kızılay. Bu yılki sloganımız; Sensiz olmaz." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından canlandırılan 'Vampiray Kan Alma Merkezi' adlı skeç ise büyük alkış aldı. Tören sonunda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş Alaşehir Kızılay Derneği başkanı Hamdi Canlı, sivil toplum örgütleri, her okuldan temsilci öğrenci ve öğretmenler katıldı.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.