Manisalı müzik öğretmeninden muhteşem performans

TV8'de yayınlanan 'O ses Türkiye' yarışmasında sahneye çıkan Manisalı müzik öğretmeni Hakan Börekçi 4 jüriden 3'ünü döndürmeye başardı. Murat Boz'un şarkısı 'Hayat öpücüğü' ile sahneye çıkan Börekçi, performansının ardından Murat Boz'la da muhteşem bir düete imza attı.

Manisa My Kolej'deMüzik Öğretmenliğiyapan Hakan Börekçi, TV8'de yayınlanan 'O ses Türkiye'müzikyarışmasının 10. bölümünde Murat Boz'un 'Hayat Öpücüğü' isimli şarkısını seslendirdi. Hakan Börekçi, performansıyla jüri üyelerinden Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. 'Bu şarkıya dönülür' diyerek Hakan Börekçi'ye son saniyede dönen Murat Boz sahneye çıkarak, Hakan Börekçi ile muhteşem bir düete imza attı. Börekçi kendisine dönen 3 jüri üyesinden Murat Boz'u seçti.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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