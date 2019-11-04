Kaymakam Duru öğrencilerle sek sek oynadı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kızılay Haftası kutlama programı için gittiği Sandal Cumhuriyet Ortaokulu’nda, bahçede minik öğrenciler ile birlikte sek sek oynadı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel ve İlçe Müftüsü Kamil Kırkız ile birlikte her yıl 29 Ekim 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için Kula’ya bağlı Sandal Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Program sonrasında okul bahçesindeki öğrenciler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, bahçede çizilen oyun alanında sek sek oynayan öğrencilerin yanına gitti. Önce sek sek oynayan öğrencileri izleyen Kaymakam Duru, daha sonra minik öğrenciler ile birlikte sek sek oynadı. Kaymakam Duru’nun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel ve İlçe Müftüsü Kamil Kırkız da minik öğrencilerin sek sek oyununa dahil oldu.

Öğrencilerin, teneffüslerde güzelce vakit geçireceği alanlarda okulları şenlendirdiklerini belirten Kaymakam Duru, öğrenciler ile birlikte vakit geçirmekten zevk aldığını belirtti.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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