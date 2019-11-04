“Memleketin Kısmeti” tiyatro oyunu 9 Kasım’da Turgutlu’da

Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Aziz Nesin’in gözünden memleketin anlatıldığı “Memleketin Kısmeti” isimli tiyatro oyunu 9 Kasım’da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda saat 20.00’de başlayacak.

Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla 9 Kasım Perşembe Günü Saat 20.00’de Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncularının rol alacağı “Memleketin Kısmeti” tiyatro oyunu TUTSO Konferans salonunda seyirciyle buluşacak.

Aziz Nesin’in öykülerinin yanısıra Aziz Nesin’in gözünden memleketin durumuna dair duygu ve düşünceler seyirciye aktarılacak. Haluk Işık tarafından yazılan oyuna girişler ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Türk edebiyatının güçlü kalemi Aziz Nesin anısına yazılan ve onun gözünden memleketin durumunun anlatıldığı çok önemli bir oyunu Turgutlu halkıyla buluşturuyoruz. Bu anlamlı tiyatro oyununa tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Güldürü tarzındaki “Memleketin Kısmeti” 2 perdeden oluşurken, saat 20.00’de TUTSO’da sahnelenecek ve oyuna girişler ücretsiz olacak.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.