Akhisar’da Disleksi Farkındalık Semineri verildi

Akhisar Belediyesi’nin katkılarıyla, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda 'Disleksi Farkındalık' Semineri düzenlendi.

Dünya Disleksi Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenen seminere Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Özel Gereksinimli Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı İsmail Özegemen, Özel Gereksinimli Çocuklar Derneği Kurucu üyesi Özel Eğitim Uzmanı Aysu Özcan, Disleksili Yazar Selma Keskintepe, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Akhisar İlçe Temsilcisi Yasemin Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 yıldır Akhisar’da özel eğitim merkezinde özel çocuklara eğitim veren disleksi eğitmeni ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Akhisar İlçe Temsilcisi Yasemin Çelebi, “Derneğimiz aile odaklı olup ticari amaç gütmeyen, disleksi farkındalığını arttırmak ve disleksili bireylere destek olmak amacıyla 2013 yılında Atıf Tokar başkanlığında kurulan, hizmet temelli, hizmet üreten ilk ve tek sivil toplum örgütüdür. Bu zamana kadar birçok il ve ilçede farkındalık çalışmaları yapılmış ülkemizde ve yurt dışında birçok işe imza atılmıştır” dedi.

İzmir Özel Gereksinimli Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı İsmail Özegemen, yaptığı konuşmada derneklerinin kuruluş amacı ve yapısından bahsetti. Özel Gereksinimli Çocuklar Derneği Kurucu üyesi Özel Eğitim Uzmanı Aysu Özcan ise disleksi öğrenme güçlüğü çeken çocuklar hakkında bilgiler aktardı. Disleksili Yazar Selma Keskintepe ise yaşamından kesitler vererek yaşam savaşını anlattı.

Program sonundan Belediye Başkanı Besim Dutlulu katılımcılara plaket takdim ederek, bilgilerini aktarmalarından dolayı teşekkür etti. "Disleksi bir hastalık değil farklılıktır; farkında olalım" diyen Başkan Besim Dutlulu, bu konuda vatandaşlardan duyarlılık beklediğini ifade etti.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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