Soma MYO'dan Avrupa başarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu (MYO) takımı Romanya'Nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Robochallenge Romanya robot yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Avrupa’nın en büyük robot yarışması olan ve bu sene 12'ncisi düzenlenen Robochallenge Romanya robot yarışması 0104 Kasım 2019 tarihlerinde Bükreş’te Politehnica Üniversitesinde yapıldı. Yarışmada 110 takım 12 dalda 568 robot ile yarıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu (MYO) takımı yarışmaya, 10 öğrenci ve 5 öğretim elemanından oluşan bir ekiple katıldı. Soma MYO Robot Takımı 12. Robochallenge yarışmasında da Freestyle Showcase kategorisinde mansiyon ödülününe layık görüldü.

Konuyla ilişkin açıklama yapan Soma Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayla Tekin, "Avrupa’nın en büyük robot yarışması olan ve bu sene on ikincisi düzenlenen Robochallenge 2019 Romanya’da, Yüksekokulumuzun robot takımı Türkiye, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Kolombiya, Ekvador, Letonya, Meksika, Peru, Polonya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, ve Tayland’dan gelen ekiplerle yarıştı. Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen yüksekokulumuzun robot tasarımları katılımcılar ve jüri üyeleri tarafından oldukça beğeni toplayarak mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Ülkemizi, Somamızı ve üniversitemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz yarışmada tüm desteklerle ve motivasyonla önümüzdeki yıl çok daha iddialı olarak katılmak üzere çalışmalarımız şimdiden başlatılmıştır. Yüksekokulmuza verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, Soma Belediye Başkanımız Ali Tulup’a ve destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

MANİSA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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