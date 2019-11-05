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Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu Manisa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 3 ...

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan tırın depolarından dökülen yaklaşık 1 ton mazot, rampadan inen araçların kaza yapmasına da sebep oldu. Kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Öte yandan başka kaza yaşanmaması için İzmirAnkara Karayolu yola dökülen mazotun temizlenmesi için trafiğe kapatıldı.

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu Manisa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 3 yaralı İzmir-Ankara karayolu yola dökülen mazotun temizlenmesi için trafiğe kapatıldı Bir tır ve 5 araç birbirine girdi

Manisa’nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan tırın depolarından dökülen yaklaşık 1 ton mazot, rampadan inen araçların kaza yapmasına da sebep oldu. Kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Öte yandan başka kaza yaşanmaması için İzmirAnkara Karayolu yola dökülen mazotun temizlenmesi için trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 08.15 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Şevket Çekiş (53) idaresindeki 33 AKH 48 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırda sıkışarak ağır yaralanan şoför Çekiş, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Çekiş, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırdan dökülen mazot, zincirleme kazaya neden oldu
Kavacık rampasında meydana gelen kazada devrilen tırdan dökülen yaklaşık 1 ton mazot yolun kayganlaşmasına sebep olurken rampadan inen araçların da zincirleme kaza yapmasına neden oldu. Devrilen tır, karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatırken trafiğin açık olan kısmında rampadan inmeye çalışan, Hüseyin E. idaresindeki 35 HE 2637 plakalı otomobil, tır kazasının yaklaşık 500 metre altında refüje çarptı. Arkasından gelen Erdoğan E. idaresindeki 35 VP 950 plakalı otomobil refüje çarpan araca, Mehmet A. idaresindeki 06 DIZ 06 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kayganlaşan yolda tamamen kontrolden çıkan bir diğer araç Olcay A. idaresindeki 34 BVS 391 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparken rampadan inmekte olan Ahmet Y. idaresindeki 09 K 6542 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yaparak kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan kanalda ters durabildi.
Tır kazası sebebiyle kayganlaşan yolda kazaya karışan araçlarda bulunan Sezin A. (31) ve Derya K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tır içerisinde sıkışan sürücü Şevket Çekiş'in (53) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karayolu trafiğe kapandı
Devrilen tır karayolunun büyük bir bölümünü trafiğe kapatırken İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik büro ekipleri, Bölge Trafik Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için karayolunu tamamen trafiğe kapattı. Yola dökülen yaklaşık 1 ton mazot, karayolları ekiplerinin kumlama çalışmaları ile giderilmeye çalışılıyor.
Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA

05 Kasım 2019 Salı

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