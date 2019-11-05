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Vali Deniz’den Manisalılara ‘Geleceğe nefes ol’ daveti

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, tüm Manisalıları 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyasına katılmaya davet etti.

Vali Deniz’den Manisalılara ‘Geleceğe nefes ol’ daveti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, tüm Manisalıları 11 Kasım’da 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyasına katılmaya davet etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve yurt çapında büyük ilgi ile karşılanan kampanya kapsamında 81 ilde, 11 Kasım'da 11 milyon fidan, dikim için belirlenmiş olan 2023 alanda toprakla buluşturulacak.
Manisa, fidan sahiplenmede ilk 5 il arasında
Kampanya kapsamında 4 Kasım itibari ile iller bazında hedeflenen miktarı aşan ilk 5 ilden birisinin Manisa olduğunu belirten Vali Ahmet Deniz, Manisalılara teşekkür etti. Tüm Manisalıları https://gelecegenefes.com adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım günü il merkezinde Celal Bayar Üniversitesi Muradiye KampüsüBüyük Sümbüller yolu üzerinde gerçekleştirilecek fidan dikme törenine davet etti. Ormanların sadece oksijen kaynağı olmadığını, erozyon, kuraklık ve sel felaketlerini önlediğini, yabani hayvanların evi olduğunu ve ekolojik çeşitliliğin devamını sağladığını, beden ve ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Vali Deniz, “Bunları düşündüğümüzde dikilecek bir fidanın bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” dedi.
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılmak için öncelikle https://gelecegenefes.com adresine giriş yapılması gerekiyor. ‘Fidan Sahiplen’ kutucuğu tıklanarak adsoyad, email adresi ve bulunduğunuz şehir alanı doldurularak fidan sahiplenme işlemi gerçekleştirilmiş oluyor.
Manisa’daki ağaçlandırma sahaları ise şöyle: “Yunusemre Büyüksümbüller mevkii ağaçlandırma sahası, Akhisar Selçikli ağaçlandırma sahası, Demirci Kılavuzlar rehabilitasyon sahası, Gördes Endüstriyel Plantasyon Sahası, Salihli Hacıhıdır Rehabilitasyon Sahası.

MANİSA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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