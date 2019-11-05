Alaşehirli öğrenciler lösemili çocuklar için yürüdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemili çocuklara destek olmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından yürüyüş düzenlendi.

Alaşehir Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından lösemili çocuklara destek olmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, yaklaşık 300 öğrenci ve 20 öğretmenin katıldığı yürüyüşte öğrenciler ağızlarına maske takarak lösemiye dikkat çekmek için dövizler taşıdılar.

Etkinliğin ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul yönetimi ve öğrencileri anlamlı etkinlikten dolayı tebrik etti.

MANİSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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