Manisa’da hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, traktör ve motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı. Hırsızlardan 1’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Beylikli Mahallesi’nde Özgür Erdem'e ait 45 SC 513 plakalı traktör ve Mustafa Can'a ait 45 LF 899 plakalı motosiklet evlerinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, traktör ve motosikleti çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Komşu mahallelerdeki kameraları tek tek inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin S.D. (27), M.A. (18) ve E.G.’nin (50) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda çalınan traktör bir inşaatın bahçesinde, motosiklet ise şüphelilerden E.G.’nin evinde ele geçirildi. Şüpheliler S.D., M.A. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklanıp cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan traktör ve motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

MANİSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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