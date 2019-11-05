Ses sanatçısı Uzgidim memleketinde ilk konserini verdi İstanbul’da matematik öğretmeni olan ve ilk klibini de memleketi Sarıgöl'deki üzüm bağlarında çeken Remzi Uzgidim birbirinden güzel türküleri hemşehrileri için seslendirdi

İstanbul’da matematik öğretmenliğinin yanı sıra Türk Halk Müziği ile de uğraşan ve ilk klibini memleketindeki üzüm bağlarında çeken sanatçı Remzi Uzgidim, memleketi olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hemşehrileriyle buluştu. Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda ücretsiz verilen konsere vatandaşlar da büyük ilgi göstererek türkülere eşlik etti.

İlk albümü 'Ege'den Akdeniz'e Türküler (Goruk)'de yer alan 'Goruk üzüm olaydı' klibini de memleketi Sarıgöl'de ilçe halkıyla birlikte çeken Remzi Uzgidim doğup büyüdüğü topraklarda ilk konserini verdi. Söz ve müziği kendisine ait olan ve Sarıgöllülerin de yer aldığı ilk klibi ‘Goruk üzüm olaydı’ ile tanınmaya başlayan Remzi Uzgidim, Neferge Kültür ve Sanat Derneğinin davetlisi olarak ekibi ile Sarıgöl’e gelerek Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunu dolduran binlerce kişiyi seslendirdiği türkülerle coşturdu. İzleyenler Sarıgöllü sanatçıyı ayakta alkışlayarak bağırlarına basarken, konser boyunca 20 türküyü seslendiren Remzi Uzgidim, konser sonunda duygulu bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Sizlerle ilk kez birlikte oldum. Beni sahnede yalnız bırakmadınız. Ben her zaman Sarıgöl’ün geçim kaynağı olan üzümü şarkılarımda işledim. Sizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim."

Konser sonunda Sarıgöllü Türk Halk Müziği Sanatçısı Remzi Uzgidim’e Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği tarafından çiçek takdim edildi.

MANİSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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