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Akhisar Belediyesi kendi elektriğini üretecek

İHA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile birlikte Encümen Salonu’nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Besim Dutlulu, toplantıda belediye projeleri hakkında bilgi verirken belediyenin 'Güneş Enerjisi Santrali' projesinin de onaylandığını açıklandı.
Gizli saklı bir yönetim sergilemeden her şeyi açık bir şekilde yaptıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmek hem de gazetecilerden gelecek soruları cevaplamak için böyle bir kahvaltı organizasyonu düzenlediklerini ifade etti. Başkan Dutlulu, yarım kalan çevre yolunun da tekrar çalışmalara başladığını ifade ederek en kısa zamanda bitmesini arzuladıklarını kaydetti. Ayrıca Akselendi Mahallesinde bulunan Askeri Havayolunun da sivil havacılığa açılacağı müjdesini veren Başkan Dutlulu bu durumun meyvesini hemen almaya başladıklarını ve uluslararası birkaç firmanın Akhisar’da tesis için yer aradığını kaydetti.

Güneş Enerjisi Santrali projesi onay aldı
Öncelikle Akhisar’a müjdeli bir haber vereceğini ifade ederek açıklamasına başlayan Başkan Dutlulu, güneş enerjisi santrali için yaptıkları başvurunun İller Bankası tarafından onayladığını kaydetti. Göreve geldiğinde ilk başvuru olarak güneş enerjisi santrali için başvuru yaptıklarını dile getiren Başkan Besim Dutlulu, “İller Bankası üzerinden Akhisar’da güneş enerjisi santrali kurmak istiyoruz. Adım adım ilerliyorduk, en sonunda iller bankasından onayı aldık. İller Bankasından bu onayı alan tek Cumhuriyet Halk Partili belediye biz olduk. Şimdi artık Dünya Bankası onayına gidiyor, Dünya Bankası’nda büyük bir sıkıntı yaşanacağına inanmıyorum, büyük ihtimalle de yıl sonuna kadar bunun güneş enerjisi santralinin parası onaylanmış olacak ondan sonra da çalışmalara başlanılacak. Buradan hem belediyemiz gelir elde edecek hem de Akhisar’a temiz enerji vermeye başlayacak belediyemiz” dedi.

Eski belediye binası 'Kültür ve Sanat Merkezi' oluyor
Eski belediye binasıyla ilgili projeden de bahseden Başkan Dutlulu, “Eski Belediye binası inşaatımız iki hafta içerisinde anıtlar kurulundan onay gelir gelmez başlayacak. Yıkıma başlayacağız ve yıkımın ihalesini yaptık. Buraya yapılacak olan yeni projemiz hazır, çok güzel bir proje olacak. Burası kültür ve sanat merkezi adı altında işleyecek. Kafe, mini tiyatro salonu, müzik gruplarımız için çalışma salonu ayrıca sanat atölyelerimiz olacak ve bunun dışında dernekler için de yer ayıracağız. Benim ilk hedefim birinci yılıma kadar 31 Mart’a kadar o binayı bitirmek istiyorum. Tabii ki ekonomik gerçekler, inşaat olayı, hava koşulları ne kadar gerçekleşir bilmiyorum” dedi.

"Çok güzel bir yaz dönemi yaşadık"
Başkan Dutlulu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Artık araç kiralama işini bu yeni dönemde sona erdirdik. Şimdi artık yeni kendi araçlarımızı aldık ve maliyetleri düşürdük. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çok keyifli geçti. Akhisar halkı gerçekten böyle kutlamaları özlemiş ben çok keyif aldım. Yaz döneminde Çağlak Festivali’nden itibaren, Çağlak Festivali, yaz konserleri, Haluk Levent konseri, dernekler buluşmaları derken güzel bir yaz geçirdik. 29 Ekim’de özellikle büyük bir konser düzenlemedik ona rağmen sokaklar tıklım tıklım oldu. Ondan sonra 2 gün sonra Cumhuriyet konserimiz oldu. Akhisar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yaptı bunu Akhisar Belediyesi bünyesine almıştık sanat derneğini çok da güzel bir konser oldu çok keyifliydi. İşçi bekleme merkezinin inşaatı bitmek üzere artık sandalyeleri ve giydirmesi kaldı. Ben seçilmeden önce bir sabah saat 05.00 gibi eski Akhisar Lisesi’nin olduğu yere gitmiştim soğuk bir gündü baktım orada devamlı işçiler geliyor gidiyor, ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bizde böyle bir işçi toplanma merkezi yaptık. Bunu bir ilk olarak düşünün özellikle vatandaşımızın tepkisi vatandaşımızın isteği ve en önemlisi vatandaşımızın kullanımına göre bunların sayılarını artırmak istiyoruz. Yine dışarıdan alınanlara göre çok daha ekonomik bir iş yaptık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Bunun yanında yeni yerlere de ihtiyacımız var. Doğuş Hastanesinin orada var, başka yerler de var, vatandaşımız yaptıklarımıza sahip çıkarsa biz de keyifle ikinci, üçüncü yerleri yaparız. Bu konuda da Manisa Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz."

"Sadece işçilerden yanayız"
İki hafta Akhisar'daki özel bir hastanede yaşanan haciz olayıyla ilgili de konuşan Başkan Dutlulu, "Biliyorsunuz iki hafta önce bir özel hastane de bir haciz vakası vardı. Ben o konuya bir kez daha açıklık getireyim biz o patron, bu patron için değil orada sadece çalışanlar ve hastalarımız mağdur olmasın diye oradaydık. Sağ olsun çağırdılar işçilerimiz, sahip çıkılmak istendi, biz de koşa koşa gittik elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık ama tabi çok fazla yasaların önünde yapacak bir şeyimiz yok. Umuyorum o sorunu da hastanenin ortakları anlaşırlar işçilerimiz için en güzel çözüm olur. O hastane Akhisar’ın bir değeridir umarım o hastane yaşamaya devam eder." dedi.

"Adımı kullanarak yardım isteyenlere kanmayın"
Son zamanlarda kendi adı kullanılarak yardım toplandığını kaydeden Başkan Dutlulu, "Ben bu konuda sosyal medyada da paylaştım size de söyleyeyim benim adımı kullanarak para isteyenler var. Bu tür şeylere lütfen inanmayalım. Ben bunu meclis salonunda da söyleyeceğim. Bizim kimseden para isteyecek durumumuz yok biz şunu istemişizdir, belediyeye bağış yapacaksanız belediyeye bağış yapabilirsiniz. Çünkü belediyemizin ekonomik durumu iyi değil. Bu konuda da her türlü bağışa açığız. Biz 7 aydır çalmadık kapı bırakmadık herkesten de Akhisar için yapılacak projelerden destek istiyoruz, akıl alıyoruz bununla ilgili iki çeşit muhalefet var. Birinci muhalefet sağ olsun biz gittikten sonra arıyor aman diyor bunlar iyi insanlar bir şey yapmak istiyorlar destek olun devam edin gibi kelimeler söylüyorlar, bunlardan Allah razı olsun. Gerçekten bunlar Akhisar aşığı insanlar. İkinci muhalefet ben isim veya parti vermek istemiyorum biz gidiyoruz arkasından arıyor bunlar CHP’li bunları boşver diyor, bu tarz yaklaşımlar duyuyoruz. Bunlar için söylenecek çok fazla söz yok ama lütfen Akhisar’daki herkes doğru buldukları projelerimiz için destek olsunlar. En azından köstek olmasınlar. Biz her şeyi Akhisar için yapıyoruz. Parti ayrımı yapmadan yapıyoruz, bizim yaptığımız şey burada bir hizmet. Akhisar Belediyesine verilecek bir arsa benim şahsıma verilmeyecek. Ben her partiden destek bekliyorum” diye konuştu.
Başkan Dutlulu'nun açıklamanın ardından toplantı, sorucevap kısmıyla sona erdi.

MANİSA

05 Kasım 2019 Salı

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