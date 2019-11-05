Selendi'de öğrencilere sağlıklı beslenme semineri

Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrencilere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite” konulu seminer verildi.

Selendi Toplum Sağlığı Merkez Dokturu Yağmur Ecem Nuraydın tarafından ilçe merkez ve mahallerdeki okullarda verilen seminerde öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme üzerine slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Dr. Nuraydın, "Geleceğimizin Türkiye'si olan yeni nesil çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi için ileride yaşanacak sağlık sorunlarını atlatabilmesi için nasıl beslenmesi gerektiğini öğrencilerimize aktarıyoruz. Beslenme sağlığı korumak ve geliştirmek, büyüme, gelişmeyi sağlamak ve devam ettirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanda almak için bilinçli yapılması gereğini öğrencilerimize anlatıyoruz" dedi.

Seminer sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

MANİSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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