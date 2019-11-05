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Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı Akhisar Belediyesi Meclisinde ...

İHA

Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı Akhisar Belediyesi Meclisinde lösemili çocuklara dikkat çekildi

Akhisar Belediyesi meclis toplantısında 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemili çocuklara dikkat çekmek isteyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve meclis üyeleri ellerine turuncu renkte balon alarak maske taktı.
Akhisar Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündem maddeleri öncesi MHP grubu tarafından Akhisar’daki halı sahaların denetimleri konusundaki önergesi meclise sunuldu ve gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin birinci maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Akhisar Belediyesi 2020 mali yılı gelirgider bütçesi 17 maddesi tek tek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Akhisar Belediyesi 2020 mali yılı gelir tarifesi raporu oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde yer alan münakale yapılması oy birliği ile kabul edildi.
Dördüncü gündem maddesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Aile Danışma Merkezi yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Beşinci gündem maddesinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili plan bütçe ile eğitim spor komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin altıncı maddesinde ise Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili kanun nizam komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi. Yine yedinci madde de Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Sekizinci gündem maddesinde İnönü Mahallesi 1065 ada, 139 parselde bulunan 560,65 metrekare hissenin Akhisar Belediyesi’ne ait Hacıishak Mahallesi 964 ada, 16 nolu parsel ile takası oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar sokaklarına ücretsiz wifi geliyor
Dokuzuncu gündem maddesinde 36 ay süreli açık havada wifi internet hizmeti alımı için başkana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilk aşamada belediye meydanı, ilçe terminali, hükümet konağının önü, yeni cami, şükran ayaz parkı, çınarlı kapı ve Atatürk parkında kurulacağını ifade etti. Öte yandan Gölet ile ilgili talepleri ise daha sonra değerlendireceklerini ifade etti. İmar evrakları ardından meclis son buldu. Aralık ayı Meclis Toplantısının ise 3 Aralık 2019 Salı günü saat 16.00’da yapılacağı kararlaştırıldı.

Lösemili çocuklara dikkat çekildi
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda lösemili çocuklara dikkat çekildi. Başkan Dutlulu ve meclis üyeleri 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ellerine turuncu balonlar alarak maske taktı. Lösemili çocuklara dikkat çekilmek amacıyla yapılan etkinlik sonrası konuşan Başkan Dutlulu, "Öncelikle 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. 5 dakika dahi maskeli duramadık ve çıkardık maskelerimizi. Lösemili bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu maskeleri bizlerden onlara mikrop geçmemesi için takıyorlar. Bu konuda farkındalık oluşturmamız lazım. Öncelikle çocuklarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Burada 5 dakika da olsa bu farkındalığa katıldığınız için tüm meclis üyelerimize de teşekkür ederim” dedi.
Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, “Söylenecek en önemli şey, bu maske bizi o çocuklardan korumak için değil o çocukları bizden korumak içindir. Bu maskeyi gördüğümüzde bize bir şey olur mu diye lütfen rahatsız olmayalım. Onların bizden korunmaya ihtiyacı var, buna çok özen gösterelim” dedi.
Konuşmaların ardından turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

MANİSA

05 Kasım 2019 Salı

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