Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da faaliyet gösteren galericilerin daveti üzerine Galericiler Sitesine giderek esnaflarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da faaliyet gösteren galericiler ile bir araya geldi. Galericilerin daveti üzerine Galericiler Sitesine giden Başkan Ergün'e ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları eşlik etti. Ziyarette Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç da hazır bulundu. Yeni bir alana taşınması planlanan galericiler sitesiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlerle beraber olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni Galericiler sitesi ile ilgili bir çalışma yapmışlar. Ne gibi sıkıntılarınız varsa, bunları yerine getireceklerden eminim. Bu noktada sizlerin de bir an önce kurumsallaşması gerekli. Biz oda olarak devamlı sizin arkanızdayız. Kooperatif veya yeni bir oluşum kurmanız gerekiyor" dedi.

Galericiler ile sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen ve yeni yapılması planlanan Galericiler sitesi ile ilgili fikirlerini alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Buradan bu galerileri yeni belirlenecek bir alan götürmek gerekiyor. O günün şartlarında gerekliydi yapıldı. 30 sene olmuş burası yapılalı. Öncelikle şu anda nasıl bir oluşum içerisine gidecekseniz, kriterlerinizi nasıl koyacaksanız bu oluşumu tamamlayın. Ne şekilde yol yürüyeceğimizi belirleyelim. Yeni yerin ayarlanması noktasında imar plan çalışmalarına başladık. Her ne kadar Tarım Bakanlığından son imzayı beklesek de biz bu arada çalışmalarımızı hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Galerileri Manisa'ya yakışır bir yere taşıma düşüncesinde olduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu yeni yere geçilmesi süreci ne şekilde yürüyecek, ne şekilde hızlanacak. Çok daha hızlı, radikal kararlarla önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde bu işlerin Manisa'da bitirilmesi lazım. İnşallah başarırız. Bir an önce yerlerin ne şekilde alınacağı, yapılacağı noktasında sizin oluşumunuzla ortaklaşa hareket ederek yeni alanın bir an önce faaliyete geçmesini sağlamamız lazım. Burasının ne olacağı noktasında da buradaki hissedarlarla ayrı bir toplantı yapacağız" diye konuştu.

Galericilere yeni bir öneri de sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Perşembe pazarında çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Pazarın kurulacağı kısımda haftanın belli bir günü, ikinci el oto pazarı kurarak, hareket sağlanması noktasında bir çalışmamız var. Bazı illerde bu yapılıyor. Bu noktada daha değerlendirmeler olacak. Amaç burada pazar yeri boş kalmasın, kentte bir hareketlilik olsun" dedi.

MANİSA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.