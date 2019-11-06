Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Pekmezci Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre İbrahim Aktan’a (60) ait ağıla sabah saatlerine doğru kurt girdi. Kurtlar ağılda bulunan koyunlardan 7’sini telef etti, 11’ini de yaraladı. Sabah koyunlarına bakmaya giden Aktan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Telef olan koyunlar hastalık yaymayacak şekilde gömüldü.

Olaya ilişkin bilgi veren Pekmezci Mahallesi Muhtarı Ramazan Eriş, son zamanlarda mahallede kurt saldırılarının arttığını söyledi. Ağılları önünde nöbet tuttuklarını kaydeden Eriş, önlem alınması noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:13

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.