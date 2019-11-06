Vali Deniz, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Manisa Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşların hastanede verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini belirtmeleri üzerine Manisa Şehir Hastanesinin Türkiye’nin sayılı hastaneleri arasında yer aldığını ifade eden Vali Deniz “Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık” dedi.

Hastane bünyesinde oluşturulan ve 2 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphaneyi de ziyaret eden Vali Deniz, okumanın önemine vurgu yaptı ve hastane yöneticilerine kütüphane için teşekkür etti.

Vali Ahmet Deniz’e hastane ziyaretinde Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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