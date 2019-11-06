Turgutlu’da seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı komisyon kuruldu

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seyyarlara ve kaldırım işgallerine yönelik çalışmaların başladığını açıkladı.

Turgutlu Belediye Meclisi Çetin Akın başkanlığında Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında kasım ayındaki önemli olaylara dikkat çeken Başkan Akın, “Türk siyaset tarihinde iz bırakan, ‘Bizim iki gücümüz var Hak ve Halk’ diyerek Türk siyasetinin izlemesi gerektiği yol haritasını ortaya çıkaran ve 5 Kasım 2006’da aramızdan ayrılan Sayın Bülent Ecevit’i, saygı ve özlemle anıyorum. 8 Kasım günü idrak edeceğimiz alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin doğumu için kutladığımız Mevlid kandilinin barış, huzur ve kardeşlik ortamının artmasına vesile olmasını dilerim. tüm insanlığın mevlid kandili mübarek olsun. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine erişmemiz için fedakarlıkla çalışan, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, bize hayatı öğreten, ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.’ diyerek Atamız tarafından ne kadar önemli ve gerekli olduğuna vurgu yapılan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlarım. 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırarak Türkiye Büyük Millet Meclisini tek yasal güç haline getiren, 1 Kasım 1928’de Türkçeyi daha iyi ifade edecek olan Türk harf devrimini gerçekleştirerek çağdaş uygarlığa giden yolu Türk Milletine açıp Türk kültürünü evrenselliğe götürecek adımı atan, Gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine azimle yürümeye devam ettiğimiz, eşsiz komutan, büyük devlet adamı, Türk ulusunun atası, başkomutanımız, baş öğretmenimiz, Türk milletini Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı etrafında birleştirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyle milletimize bağımsızlığını kazandıran, 10 Kasım 1938’de kaybettiğimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyorum.” dedi.



Seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı komisyon kuruldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın seyyarlar ve kaldırım işgallerine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Seyyarlar ve kaldırım işgalleriyle ilgili çalışmalarımız başladı. Kurduğumuz komisyonda polis, zabıta, vergi dairesi, ilçe tarım, esnaf odaları dahil olmak üzere ciddi bir çalışma başladı.” diye konuştu.



Meclis üyelerine rozet hediyesi

Ekim ayı olağan meclis toplantısına ait tutanakların ve meclis kararlarının görüşülmesi ile gündemdeki diğer maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın meclis üyelerine, Belediye Meclis Üyesi rozeti hediye etti.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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