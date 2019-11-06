Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda sona gelindi

Şehzadeler Belediyesi, Teleset Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve hayırseverlerin iş birliğiyle Şehzadeler’in Karaağaçlı Mahallesinde yaptırılan, Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okulun yakın bir zamanda tamamlanacağını açıklayarak, herkesin tasarruf yaptığı bir dönemde okulun yapımını üstelenen Teleset Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam’a teşekkür etti.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Teleset Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam, Şehzadeler Belediyesi, Teleset ve hayırseverlerin iş birliğiyle Karaağaçlı Mahallesi’nde yaptırılan 260 öğrenci kapasiteli 8 derslikli Karağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden okulun yapım aşaması hakkında bilgi alan heyet daha sonra okulun tamamlanan bölümlerini gezdi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okulun yakın bir zamanda açılacağını kaydederek, “Bilindiği gibi projesi belediyemiz tarafından yapılan, hafriyat çalışmaları belediyemizce yapılan, en son da çevre düzenlemesine destek verdiğimiz; projesiyle, fiziki yapısıyla son derece modern olmasıyla Manisa’nın en güzel okullarından birisi Karaağaçlımıza yapıldı. Hamdolsun bu güzel hayırlı eseri kazandıran Teleset Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam ve ortağı Kemal Bey de yanımızdalar. Bizden daha fazla heyecanlılar. Bir an önce bu okulu açalım, bir an önce çocuklarımız buraya taşınsınlar diyorlar. Herkesin tasarruf yaptığı, 510 bin liralık hayır için bile kapısını çaldığımızda şimdi zamanı değil, tasarruf yapıyoruz denildiği bir zamanda, Karaağaçlının çocukları daha iyi eğitim alsınlar diye milyonlarını seferber eden Teleset’e Yönetim Kuruluna, ortaklarına şükranlarımı sunuluyorum.” şeklinde konuştu.



“Eğitimimizin hizmetine sunacağız”

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da, iş adamı Murat Çam’a teşekkür ederek, okulun birkaç eksiğinin kaldığını ve bun eksiklerin tamamlanmasını ardından eğitimin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Teleset Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam da şunları söyledi: “Manisa’da üretim yapan bir firma olarak Manisa‘ya olan borcumuzu bir nebze de olsa ödemek durumunda olduğumuzun bilinciyle bu yatırımı yaptık. Son derece mutluyuz. Çocuklarımıza Karaağaçlımıza hayırlı olsun.”

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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