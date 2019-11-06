Kızılay yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, okullarında düzenlenen törenlerle ödüllendirildi.

“Kızılay” konulu yarışma Resim, Şiir ve Kompozisyon olmak üzere 3 ayrı kategoriden oluştu. Yarışmada derece giren eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit ettiği seçici kurul tarafından belirlendi. Dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri kendi okullarında düzenlenen törenlerde Salihli Kızılay Şube Başkanı A. Cüneyt Musal ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada Şiir dalında 1'inci Altınordu Ortaokulu öğrencisi İpek Devirgen, 2'nci Kudret Demir Ortaokulu öğrencisi Nisa Nur Harmandalı, 3'üncü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi Nazlı Ceviz, Kompozisyon dalında 1'inci 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Aydın, 2'nci Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Nehir Yavuz, 3'üncü 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Eylül Deniz, Resim dalında 1'inci Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Selver Nehir Çetin, 2'nci Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi İkranur Nehir Coşkun, 3'üncü Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi Nihan Yurdakul oldu.

Törenlerde Konuşan Salihli Kızılay Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, öğrencilere Kızılay ve Kızılay Haftası ile ilgili bilgiler verdi.

Törende ayrıca öğrenciler derece elde ettiklerini eserlerini sundu.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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