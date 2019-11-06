Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı

DHA


TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinince zirveden inip lider Hatayspor'un 3 puan gerisine düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk yarının sonlarına yaklaştıklarını, maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi. Bu hafta kendileri gibi 17 puan toplayan eski takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Altıparmak, "İlk yarının sonlarına geliyoruz. Önemli rakiplerimizden biriyle deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz her maç olduğu gibi kazanmak. Çok iyi ve kendi sahasında çok etkili oynayan bir takımla karşılaşacağız" dedi.
"Biz de oyun ve pozisyon anlamında çok iyi durumdayız" diyen Mehmet Altıparmak, "Son haftalardaki futbol gerçekten çok iyi, çok pozisyona giriyoruz. Sadece bunları sonuca yansıtamadık. Erzurum'da gireceğimiz pozisyonları değerlendirip kazanmak istiyoruz. Çok zor bir karşılaşma olacak. Maç farklı iklim ve soğuk havada oynanacak. Her şartta bunu alışmalıyız. İkinci yarı bir çok maçı bu tür hava şartlarında oynayacağız. İnşallah iyi futbol neticesinde Akhisar'a 3 puan alıp döneriz" diye konuştu.
Akhisarspor'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Cocalic'in yetişmesi zor. Burhan'ın durumu ise maç günü netleşecek.

MANİSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı
Manisa’nın Fatihi Saruhan Bey’in siluetini logodan çıkardılar Manisa’nın Saruhanlı İlçe Belediyesi Manisa’yı fetheden ve Türk yurdu yapan Saruhan Bey’in siluetini logosundan çıkardı Yeni logo, AK Parti ve MHP’nin ret oylarına karşın CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi
YEREL HABERLER Manisa’nın Fatihi Saruhan Bey’in siluetini logodan ...
Kızılay yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kızılay yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Manisa Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Manisa Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor
Şampiyon İstanbul’dan da birincilikle döndü
YEREL HABERLER Şampiyon İstanbul’dan da birincilikle döndü
Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda sona gelindi
Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi verildi
YEREL HABERLER Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi verildi
Turgutlu’da seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı komisyon kuruldu
YEREL HABERLER Turgutlu’da seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı ...
Hilaliye’den hafızlıkta yine bir Türkiye derecesi
YEREL HABERLER Hilaliye’den hafızlıkta yine bir Türkiye derecesi
Vali Deniz, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
Okulda maskeli eğitim Öğrenciler maskeyle eğitim yaptı Manisa’daki Halil Yurtseven İlkokulunun 780 öğrencisi Lösemili çocuklara dikkat çekmek için ağız maskesiyle eğitime katıldı Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz: “Bu hastalıkla ilgili oluşan ön yargıları yıkmak için böyle bir çalışma yaptık” “Geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalanan bir öğrenci için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik bir haftalık yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük”
YEREL HABERLER Okulda maskeli eğitim Öğrenciler maskeyle eğitim ...
Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi
Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı Akhisar Belediyesi Meclisinde lösemili çocuklara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya ...
AK Parti Manisa Teşkilatı o haberleri yargıya taşıdı
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Teşkilatı o haberleri yargıya taşıdı
Selendi'de öğrencilere sağlıklı beslenme semineri
YEREL HABERLER Selendi'de öğrencilere sağlıklı beslenme semineri
Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı Evin bahçesini kazan definecilere suç üstü
YEREL HABERLER Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur ...
Manisa Ruh Sağlığının Şehzadeler Semt Polikliniği hizmete başladı 12 ile hizmet veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Şehzadeler Semt Polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Manisa Ruh Sağlığının Şehzadeler Semt Polikliniği ...
Yunus Emre Türbesindeki çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Yunus Emre Türbesindeki çalışmalar hızlandı
Vali Deniz’den Manisalı gaziye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Deniz’den Manisalı gaziye ziyaret
Akhisar Belediyesi kendi elektriğini üretecek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi kendi elektriğini üretecek
Yapılan yol ilçeye ulaşımı kısalttı
YEREL HABERLER Yapılan yol ilçeye ulaşımı kısalttı
Ses sanatçısı Uzgidim memleketinde ilk konserini verdi İstanbul’da matematik öğretmeni olan ve ilk klibini de memleketi Sarıgöl'deki üzüm bağlarında çeken Remzi Uzgidim birbirinden güzel türküleri hemşehrileri için seslendirdi
YEREL HABERLER Ses sanatçısı Uzgidim memleketinde ilk konserini ...
Manisa’da iş arayan ve işvereni buluşturan program 42 özel sektör firması ile 6 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 48 stantta iş arayanlar ve işverenler birebir görüşme imkanı buluyor İş-Kur İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür: "Biz 2002 yılında yılda ortalama 24 bin işe yerleştirme yapıyorduk. 2018 yılında işe yerleştirmede aracı olduğumuz sayı yaklaşık bir milyon 240 bin”
YEREL HABERLER Manisa’da iş arayan ve işvereni buluşturan program 42 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X